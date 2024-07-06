Собинская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деревне Короедово.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки автодорог в деревне Короедово выявлено нарушение. На двух дорогах, одна из которых местного, а вторая регионального значения, отсутствует освещение.Без света возрастает риск аварий и ДТП, есть угроза вреда жизнь, здоровью и имуществу граждан. По итогам проверки главе администрации сельского поселения и собственнику региональной автодороги внесены представления. После того, как меры по устранению нарушений не были приняты, прокурор направил иск в суд.