Прокуратура выявила факт незаконного ввоза мусора на территорию Петушинского района. Напомним, несколько дней назад жители Петушинского района перекрыли подъезд к одной из местных свалок

Прокуратура выявила факт незаконного ввоза мусора на территорию Петушинского района. Напомним, несколько дней назад жители Петушинского района перекрыли подъезд к одной из местных свалок в селе Нагорное, которая с 2016-го года числится закрытой. Люди были уверены, что москвичи продолжают незаконно свозить сюда мусор. К проблемам добавился и пожар. Тогда на место ЧП прибыли первые лица