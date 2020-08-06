Она заключила контракт на поставку 134 тонн сахара, выступая посредником между фирмами. Получив деньги, женщина перестала выходить на связь

Владимирские полицейские задержали подозреваемую в присвоении денежных средств в особо крупном размере.Предварительные итоги расследования показали, что индивидуальный предприниматель из Владимира заключила контракт с фирмой из Средней Азии на поставку сахарного песка. Женщина выступала посредником. По условиям договора денежные средства должны были поступить ей на счет после предъявления заказчику контракта с поставщиком. Оформив сделку с одним из предприятий, расположенным в Краснодарском крае, на поставку 134 тонн сахара, женщина отправила документы заказчику, который в свою очередь перевел ей на счет 3,5 млн рублей. Однако, вместо того, чтобы оплатить товар, посредница часть денежных средств обналичила, а часть перевела на другие счета, после чего на связь выходить перестала.Подозреваемая скрывалась за пределами Владимирской области и была объявлена в федеральный розыск.В конце июля текущего года при проведении оперативно-профилактических мероприятий фигурантка задержана сотрудниками полиции в автобусе, следовавшем по маршруту "Москва – Владимир".Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД.