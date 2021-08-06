06.08.2021

2021-08-06 21:40:04

Дом Розановой во Владимире превратился в зловонную свалку, опасную для окружающих

Реакция на и обращения жителей: новый виток в деле о судьбе дома Ольги Розановой во Владимире. О коммунальной катастрофе мы рассказывали в нашем эфире. Есть ли надежда на изменения, расскажет Мария Платанюк.



Клоака в историческом ядре. Примета дома на Музейной, 10 - постоянное зловоние. Коммунальный ад устроили жительницы одной из квартир. Дом "с историей" (в нём в начале двадцатого столетия жила ярчайшая представительница мирового авангарда Ольга Розанова) они превратили в личное хранилище отходов. Представитель мэрии Игорь Ефремов подчеркивает: "ситуацию сложно назвать нормальной, но действовать нужно строго в рамках закона". Недавняя проверка на Музейной была комплексной. Администрация района, сотрудники ЖКХ и полиции. Итог - акт о "понуждении" расчистить помещение. В срок до конца августа.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:



- Будем так говорить, это последнее предупреждение администрации города недобросовестным собственникам. Будем их так называть. Если они не выполнят предписание этого акта, проблема будет решаться в судебном порядке. Администрация Октябрьского района будет подавать иск в суд.



Напомним, в квартире живут две сестры. Обе оказались дома. Одна из них - Любовь Ивановна - буквально "выбежала" навстречу с соседями и прессой. Использовала дверь, а не лаз. Что бывает редко. Даже недавнее предписание по итогам проверки отправили Бажминым по почте. Обычно они держат "глухую оборону". Но не сегодня.



Любовь Бажмина, жительница дома №10 по улице Музейной:



- Нам до первого числа дали срок - разобраться. В чём дело?



- Вы уже начали уборку? С чего начали?



- У нас частный дом. У нас выигранное решение?



В "нехорошей квартире" нет канализации, электричества, отопления. Соседи, дом в многодолевой собственности, переживают и за пожарную безопасность. Не исключено, что сёстры разводят в квартире открытый огонь.



Наталья Пименова, жительница дома №10 по улице Музейной:



- Что там жгли, дым был во всём доме. То есть вызвали пожарных, они пробраться не могли. Подобрались с другой стороны. Но там уже окна выбивать не надо.



По словам людей, в квартире, как в темнице, живут и собаки. В дополнение к этим ароматам - "кулинарные". В доме Розановой живут и пожилые люди, и пациенты с хроническими заболеваниями. "Терпение заканчивается", - подчёркивает Александр Романов.



Александр Романов, житель дома №10 по улице Музейной:



- Готовят они то, что найдут на свалках. И готовят вот это всё. Самочувствие? Да в прошлом году в реанимацию возили. Ну, невыносимо жить в таких условиях с этими соседями. А им на это наплевать.



Пока генуборка ограничилась "передислокацией" отходов. Их просто затащили внутрь. И рассредоточили по территории.



Мария Платанюк, корреспондент:



- Владения "мусорных королев" простираются далеко за пределы розановского дома. К примеру, на этом участке растут не только розы и гортензии. Вот эти сараи, точно так же, как и квартира сестёр, полностью забиты мусором.



Слышат ли сёстры кого-то, кроме себя? И будут ли соблюдать правила общежития?



- Снимай, и эти матрасы снимай. Весь двор в... овне!



Любовь Бажмина, жительница дома №10 по улице Музейной:



- Сначала к себе мыться пригласи. Ага. Я тебя приглашу. Вон иди отсюда!



Висит в воздухе и вопрос о продолжении работы штаб-квартиры Розановского центра. Напомним, общественная организация выкупила часть помещения.



- А вы знаете, кто такая Розанова?



- А нам и знать не надо. Если бы это был дом Розановой, всё бы было по-другому. Это вот только для них, для дураков.



По словам Полины Вахотиной, сестрам и прежде предлагали варианты решения проблемы. В том числе по выкупу квартиры и подбору жилья. Но понимания нет.



Полина Вахотина, директор Розановского центра:



- Просто даже если они никуда отсюда не денутся, они должны встать в нормальные рамки. Прекратить санитарный террор окружающих. Это задача-минимум.



Жильцы розановского дома надеются "вздохнуть". В прямом и переносном смысле. Что касается судьбы питомцев, в "мусорный бункер" недавно не смогла прорваться и служба по ветеринарному надзору. Проверка фактов жестокого обращения с животными ещё предстоит.







Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".