Их Центробанк выпустил в этом году. В честь 60-летия первого полёта человека в космос – монета номиналом 25 рублей. Наталья Верба, эксперт Отделения Владимир Банка России На этой монете

Их Центробанк выпустил в этом году. В честь 60-летия первого полёта человека в космос – монета номиналом 25 рублей. Наталья Верба, эксперт Отделения Владимир Банка России На этой монете изображено космическое звёздное небо и человек, который на крыльях парит в космосе. На этой монете художники-медальеры постарались отойти от стандартного изображения первого космонавта, поэтому здесь символический