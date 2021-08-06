За свои аферы он пойдет под суд.

В Юрьев-Польском районе руководителя сельхозпредприятия обвиняют в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло банкротство компании и нанесло ущерб в размере 66 млн рублей.По версии следствия, 49-летний бывший генеральный директор ООО «Ручейки» с июня 2006 по декабрь 2013 года набрал кредитов на 300 млн рублей. Возвращать займы мужчина не собирался и перевёл имущество фирмы на баланс другого юрлица.«Хозяйственную деятельность осуществляло ООО «Ручейки», а прибыль уходила на счета другой организации», - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Банкиры инициировали банкротство ОООшки.«Благодаря принятым следователем мерам причиненный ущерб, свыше 66 млн рублей, возмещён в полном объёме», - уточнили в Следкоме.Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признаёт. Обвинительное заключение передано в Юрьев-Польский районный суд для рассмотрения.