По обвинению в причинении смерти по неосторожности перед судом предстанет житель Петушинского района 1962 года рождения.

По обвинению в причинении смерти по неосторожности перед судом предстанет житель Петушинского района 1962 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла 20 января текущего года недалеко от деревни Заболотье. Следствие выяснило, что обвиняемый охотился вместе с приятелями. Фигурант проявил неосторожность и не поставил ружьё на предохранитель. В результате произошёл случайный выстрел прямо в голову мужчины 1963 года рождения. Гражданин умер на месте.В настоящий момент уголовное дело в отношении охотника передано в суд.