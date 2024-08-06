Несмотря на то, что в август – все еще пора поездок на к морю, большинство городов из списка самых направления для отдыха вовсе не южные. Топ представил сервис бронирования отелей и квартир

Несмотря на то, что в август – все еще пора поездок на к морю, большинство городов из списка самых направления для отдыха вовсе не южные. Топ представил сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Интересно, что и во Владимирской области оказался городок, попавший в него. И это, конечно, Суздаль. Тысячелетний город занял в списке почетное шестое