«Туманы и дожди»: погода во Владимирской области будет формироваться под влиянием периферии...

«Туманы и дожди»: погода во Владимирской области будет формироваться под влиянием периферии циклонаПогода в 33 регионе будет зависеть от периферии циклона. Из-за пониженного атмосферного давления температура будет близка к норме, но местами днём всё равно пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах по утрам ожидается туман.В среду, 7 августа 2024 года, отметки на термометрах поднимутся до +23℃. К вечеру опустятся до +16℃.Скорость северного ветра составит 1-2 м/с, а показатель влажности - 76%.В Гидрометцентре прогнозируют пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений