В деревне Починки Гусь-Хрустального района строят новую дорогу.

В деревне Починки Гусь-Хрустального района строят новую дорогу. Об этом 5 августа рассказала правительства Владимирской области.Работы на объекте осуществляют специалисты ДСУ-3. Перед началом строительства они переустроили сети водопровода и заменили водопропускную трубу на въезде в населённый пункт. В настоящий момент рабочие делают основание будущей дороги.Общая протяжённость объекта составит 750 м. Кроме проезжей части здесь появятся новые тротуары, 23 дорожных знака и 54 светильника. Также будут оборудованы съезды к жилым домам.«Новая дорога не только облегчит передвижение местных жителей, но и улучшит транспортную доступность, например, для машин скорой помощи или пожарной службы», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.