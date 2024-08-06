Девушка из Александрова несмотря на лишение прав все равно села за руль, еще и в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз дело обернулось судом. Об этом рассказали в пресс-службе

Девушка из Александрова несмотря на лишение прав все равно села за руль, еще и в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз дело обернулось судом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. История началась в июне 2023 года, когда отец обвиняемой купил авто «Мерседес Бенц». Он зарегистрировал машину на дочь и пообещал подарить после окончания университета (девушка