В Суздале впервые проходит смена кинолагеря для молодых документалистов Проект на средства...

В Суздале впервые проходит смена кинолагеря для молодых документалистовПроект на средства Президентского гранта реализует кинокомпания "Два капитана" из Санкт-Петербурга. Художественный руководитель кинолагеря - известный режиссер, лауреат Московского кинофестиваля Сергей Дебижев. С теми, кто планирует связать жизнь с документальными съемками, встретилась Вера Куликова.Старинное село Кибол. Одна из точек проекта "Кинолагерь". Ребята для своего документального фильма выбрали этот населенный пункт и заброшенную церковь. Владислав Ходорцов - режиссер и оператор. На этой ленте работает как оператор-постановщик. Вместе со своей кинокомандой приехал на древнюю суздальскую землю из Калининграда.Владислав Ходорцов, участник кинолагеря (г Калининград):- Документальное кино очень интересно тем, что позволяет побывать там, где в обычной жизни ты вряд ли бы оказался и поговорить с теми людьми, с которыми, опять же, в суматохе серых будней, вряд ли бы поговорили. И это очень сильно расширяет кругозор и позволяет посмотреть на многие вещи иначе.Ян Латыпов - режиссер. Его фильм посвящен Суздалю. Все фильмы, которые снимают во время смен кинолагеря, посвящены древнему городу. И у каждого из начинающих киношников свой взгляд на его тысячелетнюю историю.Ян Латыпов, режиссер (г. Калининград):- Суздаль настолько широк в себе - в плане историческом. И он берет и древнюю историю, и последующую уже - православную там, христианскую историю. И мы исследуем это смешение, это взаимодействие древности с православной с христианской культурой.Евгений Яковлев на фильме работает как звукорежиссер и композитор. Его Суздаль многогранен и не так прост, как кажется. Очень рад, что сюда приехал.Евгений Яковлев, участник кинолагеря (г. Калининград):- Здесь очень много творческих людей, но кто-то занимается резьбой по дереву, кто-то гончарным делом занимается, кто-то на гуслях играет, как наша героиня.Софья Степаненко и Глеб Третьяков учатся на третьем курсе Санкт-Петербургского института кино и телевидения. В мастерской Марии Морозовой и Александра Слободского. Ребята - будущие режиссеры неигрового кино.Софья Степаненко, участник кинолагеря (г. Санкт-Петербург):- Мне хотелось рассказывать истории людей. Я поняла, что это лучший вариант реализовать это желание.Глеб Третьяков, участник кинолагеря (г. Санкт-Петербург):- У нас желание раскрыть город в его туристической ипостаси и в его спокойной, натуральной среде, где людей намного меньше, где жизнь намного спокойнее, и вот эти выходные праздники, когда город наполняется обилием туристов, и жизнь многократно ускоряется.Участников кинолагеря пятнадцать. География широкая - от Санкт-Петербурга до Пакистана. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и кинокомпании "Два капитана".Художественный руководитель проекта – Сергей Дебижев, кинорежиссер, автор более 30 картин, лауреат ММКФ (приз за лучший документальный фильм), член экспертного Совета Министерства Культуры РФ по кинематографии. Идея кинолагеря – придать импульс молодым талантам. Он станет отличным профессиональным лифтом для тех, кто будет создавать документальное кино в нашей стране в ближайшие годы.Сергей Дебижев, кинорежиссер:- Ставку нужно делать не только для людей обладающих неким опытом жизненным, но, главное - этот мир перейдет в руки молодых людей, и наша задача - воспитать то новое поколение кинодокументалистов, которые бы мыслили не исходя из каких-то сиюминутных вещей.Кинолагерь проходит в историческое время - празднование 1000-летия Суздаля. Участники проекта получают уникальный опыт. Они смогут попасть на съемочную площадку документального блокбастера "Суздаль 1000 лет и один день". Его снимает кинокомпания " Два капитана".Под руководством опытных экспертов студенты кинолагеря снимут свои собственные фильмы. Их покажут на большом экране в культурном центре Мира.Лучшие работы выпускников кинолагеря зрители смогут увидеть этой осенью в кинотеатрах Октябрь (Москва) и "Варшавский экспресс" (Санкт-Петербург). Это будут спецпоказы с открытыми дискуссиями о новой волне отечественной кинодокументалистики.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. «Вести-Владимир».