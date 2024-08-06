Серьезное ДТП произошло на повороте на село Добрынское Суздальского района (участок трассы М-7). Рано утром 6 августа водитель легкового авто въехал в фуру. О происшествии рассказали в

Серьезное ДТП произошло на повороте на село Добрынское Суздальского района (участок трассы М-7). Рано утром 6 августа водитель легкового авто въехал в фуру. О происшествии рассказали в пресс-службе Министерства региональной безопасности. Большегруз стоял на обочине. От удара легковушку смяло, из-за чего пострадавший водитель оказался заблокирован. На место выехали спасатели, чтоб его вызволить. Отряд прибыл к