Во Владимире дали старт фестивалю исторической реконструкции Александрова дорога Колонна...

Во Владимире дали старт фестивалю исторической реконструкции "Александрова дорога"Колонна всадников из нашего региона отправилась в Санкт-Петербург. Подробнее - Ангелина Свищ.Его не смогли победить ни рыцари ливонского ордена, ни шведы. В жизни Александра Невского было много свершений и побед. Образ великого князя воплотил Арсений Батраков. Вот уже три года он идет во главе дружины.Арсений Батраков - реконструктор проекта "Александрова дорога":- Достаточно отдавать команды, и люди сами все знают, что им выполнять. То есть - идти бок о бок колонной по двое, по одному. Команды все понимают.Великий полководец был погребен в Богородице-Рождественском монастыре 23 ноября 1263 года. Через 460 лет - по указу императора Петра Великого - началось перенесение мощей в Александро-Невский монастырь.В честь годовщины знаменательного события организаторы исторической реконструкции передали в дар Владимирской епархии копию иконы 17 века. Той самой, которая была на крышке раки с мощами святого.Кирилл Зверев - заместитель генерального директора компании-изготовителя:- Копия - это УЭФ-печать, но это абсолютно настоящая, натуральная иконная доска. Копия ведется с очень хорошей фотографии, которая была предоставлена нам Эрмитажем.Проекту "Александрова дорога" четыре года. Его главная идея - рассказать о достижениях Александра Невского и приобщить людей к истории. Конный поход приурочили к 300-летию переноса мощей Святого благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург. Конница из 14 всадников прошествовала от места погребения до Соборной площади.Михаил Грушин - генеральный директор Фонда "Александрова дорога" организатор исторической реконструкции:- Знаменательное событие и те конники, которые участвуют в нашей реконструкции, а это ребята, представляющие и 13, и 18 век. То есть принцип отличия Александровой дороги этого года от того, что было до этого- то, что мы представляем две эпохи.Реконструкция - это не только возможность вернуться в прошлое, но и проследить традиции русских воинов, передающиеся из века в век. Схожая деталь у дружинников и петровского войска - высокие сапоги, чтоб не травмировать ноги во время верховой езды, и оружие. Как отмечает реконструктор Александр Батов, у русских воинов во все времена была особая манера "рубить" мечом.Александр Батов - реконструктор проекта "Александрова дорога":- У дружинников мечи, то есть - это прямой клинок, заточенный с двух сторон, обоюдно острый, так сказать. И у нас шпаги - то же самое, прямой клинок заточенный с двух сторон."Александрова дорога" пролегает через восемь городов. Завершится поход 12 сентября в северной столице. На берегах Невы.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".