Житель Владимира погиб из-за обвала грунта во время работ по устройству водоснабжения.

По информации пресс-службы Следственного Комитета России по региону-33, 1 марта 2024 года во Владимире произошёл инцидент с летальным исходом. На улице Мира производились работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения.Обвиняемый, по версии следствия, не провёл необходимые мероприятия по оценке состояния грунта в траншее, крепления откосов и инструктаж с подчинёнными. В связи с нарушениями один из работников попал под обвал и скончался на месте.На данный момент материалы по делу признаны достаточными для обвинительного приговора и переданы в суд.