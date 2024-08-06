Закупку признали несостоявшейся.
Во Владимире подрядчик провалил контракт по озеленению улиц. Документы подписали весной 2024 года. Сумма составила 3,5 млн рублей.
В ходе конкурса победителем признали ООО «Парковая реставрация. Владимир». Компания должна была провести инвентаризацию зеленых насаждений и разработать проект озеленения для ряда улиц.
Сейчас стало известно, что власти расторгли контракт с одностороннем порядке. Фирму внесли в список недобросовестных подрядчиков до 2026 года.
Пока неизвестно, кто займется озеленением улиц, и когда будут проводить работы во Владимире.