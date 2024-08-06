Закупку признали несостоявшейся.

Во Владимире подрядчик провалил контракт по озеленению улиц. Документы подписали весной 2024 года. Сумма составила 3,5 млн рублей.В ходе конкурса победителем признали ООО «Парковая реставрация. Владимир». Компания должна была провести инвентаризацию зеленых насаждений и разработать проект озеленения для ряда улиц.Сейчас стало известно, что власти расторгли контракт с одностороннем порядке. Фирму внесли в список недобросовестных подрядчиков до 2026 года.Пока неизвестно, кто займется озеленением улиц, и когда будут проводить работы во Владимире.