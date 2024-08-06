Мэрия ищет компанию, которая будет оказывать оказывать услуги по предоставлению питания учащимся. Соответствующий лот уже появился на сайте Госзакупок. Интересно, что в списке продуктов

Мэрия ищет компанию, которая будет оказывать оказывать услуги по предоставлению питания учащимся. Соответствующий лот уже появился на сайте Госзакупок. Интересно, что в списке продуктов для школьных столовых имеются весьма деликатесные позиции. Так, например, среди рыбной продукции, в списке есть форель, семга, креветки и даже красная икра. Из круп имеются не только традиционные гречка и пшенка,