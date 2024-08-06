Во Владимирской области начали работу передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД В...

Во Владимирской области начали работу передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДДВ Министерстве транспорта Владимирской области сообщают: в период с 5 по 11 августа 2024 года передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 116 км;- а/д М-7 «Волга» 138 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 21 км;- а/д «Золотое кольцо» 308 км;- а/д Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;- а/д Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;- а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород 80 км;- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км.Обращаем внимание, что на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Фото: Министерство транспорта Владимирской области