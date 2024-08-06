Во Владимирской области начали работу передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
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Во Владимирской области начали работу передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Министерстве транспорта Владимирской области сообщают: в период с 5 по 11 августа 2024 года передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 103 км;
- а/д М-7 «Волга» 116 км;
- а/д М-7 «Волга» 138 км;
- а/д М-7 «Волга» 192 км;
- а/д М-7 «Волга» 211 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 21 км;
- а/д «Золотое кольцо» 308 км;
- а/д Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км;
- а/д Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км;
- а/д Касимов-Муром-Нижний Новгород 80 км;
- а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км.
Обращаем внимание, что на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Фото: Министерство транспорта Владимирской области