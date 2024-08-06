«Хвостатое счастье»: рыжие щенята хотят стать верным другом «своему» человеку Наша традиционная...

«Хвостатое счастье»: рыжие щенята хотят стать верным другом «своему» человекуНаша традиционная рубрика "Хочу домой" - о питомцах, которые хотят попасть в любящую семью.На очереди - несколько маленьких рыженьких щенят. Возраст - около трёх месяцев. Стерилизовать и кастрировать волонтёры обещают бесплатно, по возрасту. Актуальная информация - по телефону.Телефон ответственного волонтёра: 8 904-591-50-28Приехать и познакомиться с щенками и другими обитателями приюта можно в любые выходные всей семьёй. Для хвостатых гости - всегда большая радость, рассказывают волонтёры. Перед приездом нужно предварительно записаться по телефону, желательно за 2-3 дня.Телефон для записи: 8 902-882-63-03