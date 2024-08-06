Компания не уложилась в срок.

Подрядчик, отвечающий за завершение строительства очистных сооружений для сточных вод в поселке Лукново Вязниковского района, получил штраф за несоблюдение сроков выполнения работ. Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области 6 августа.Контракт с ООО «ВИК» был подписан администрацией 3 октября 2023 года, при этом подрядчику было выплачено 12 миллионов рублей. Однако он не успел выполнить все условия соглашения в указанные сроки. Компания не завершила благоустройство территории, не установила приобретенное оборудование и не устранила недочеты, указанные контролерами стройки.В связи с этим руководителю подрядной организации было направлено требование, и он попал под административную санкцию с назначением штрафа в размере 129 тысяч рублей.