Завершился второй межрегиональный фестиваль лоскутного шитья Летние провинциальные радости в...

Завершился второй межрегиональный фестиваль лоскутного шитья "Летние провинциальные радости в Киржаче-2024"В этом году творческая встреча объединила 38 мастеров из разных регионов нашей страны и 10 творческих коллективов. С русскими умелицами и их творчеством познакомилась Полина Лаптева.Наталье Шиллер 85 лет. Ученый и ветеран атомной промышленности никогда и не думала, что свяжет (точнее - сошьет) свою жизнь с искусством. Возвращаясь из командировки в Чернобыль, случайно открыла страницы с примерами лоскутного шитья Мейб Мерфи в журнале "Америка". После выхода на пенсию, Наталья тоже "изобретает". Ее техника шитья с авторским блоком - лоскутным лемехом - позволяет создавать узоры, напоминающие фрактальную геометрию. Визитная карточка - бижутерия в виде текстильных бус.Наталья Шиллер, мастерица:- Это называется растяжка цвета, вот они здесь коричневые, уходят сюда. Моя фамилия Шиллер имеет перевод с немецкого, Это перелив цветов и игра красок.- То есть, можно сказать, что это ваш автопортрет?- Да!А это проекты Ирины Ткачевой. В тканях, цветах и оттенках - черты советской повседневности.Ирина Ткачева, мастерица:- Это мамочка из своего кошелька достает мелочь. Ну, узнаваемо...пальто, валенки.Сохранение традиций и их современное прочтение - два крупных направления фестивальных работ. Лоскутное шитье - настоящий калейдоскоп мыслей и чувств художников. Настроение, которое создают абстрактные полотна, особое и для каждого свое.Ирина Гайдай, организатор фестиваля, координатор проекта "Киржач туристический":- Я сегодня видела плачущую женщину, которая говорит: "Я не могу ничего с собой поделать. У меня текут слезы. Какие-то воспоминания из детства...". Может быть, 90% людей, те, кто не профессионалы, заходят и открывают для себя целый мир особого искусства. Создали площадку для общения мастеров высочайшего уровня - я так считаю.Фестиваль лоскутного шитья проводится в Киржаче уже во второй раз. Около 70 работ украсили сразу несколько выставочных пространств города. А одна из них - объемное панно - теперь останется здесь навсегда.Елена Карпова, глава Киржачского района:- Хочется чего-то светлого, теплого, красивого. Хочу сказать слова благодарности, во первых, Ирине Николаевне и Евгению Сергеевичу. Благодаря тому, что они все это видят, они создают вот эту красоту, теплоту, эти краски для жителей района. И это очень здорово.Фестиваль-выставка, мастер-классы объединили талантливых рукодельниц в гостеприимном Киржаче. В следующем году ожидается новый виток творческих встреч для обмена идеями, опытом и просто - для души!Полина Лаптева, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».