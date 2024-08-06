Охраннику производственной базы на улице Железнодорожной в Вязниках так понравилась бытовка на территории предприятия, что он решился украсть ее. Мини-дом, по мнению мужчины, хорошо

Охраннику производственной базы на улице Железнодорожной в Вязниках так понравилась бытовка на территории предприятия, что он решился украсть ее. Мини-дом, по мнению мужчины, хорошо смотрелся бы у него на участке. Как сообщили в пресс-службе МВД, в конце июля в полицию обратился руководитель стройкомпании. Он оценил ущерб в 70 000 рублей. Оперативники быстро установили личность вора.