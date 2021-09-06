06.09.2021

2021-09-06 16:35:04

Праздничная программа Дня города 11 сентября завершится традиционным фейерверком

Оргкомитет Дня города Владимира - 2021 представил основные события предстоящего праздника.



Программа 1031-го дня рождения столицы Владимирской области начнется в среду, 8 сентября, с федерального экологического проекта .



10 сентября на площади у ДК Молодежи состоится традиционная церемония занесения на городскую Доску почета лучших граждан и трудовых коллективов города Владимира.



А 11 сентября, в субботу, по всему Владимиру пройдет основная программа Дня города-2021.



Праздничные мероприятия в честь 1031-го дня рождения столицы Владимирской области состоятся при соблюдении ограничительных требований во избежание дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, проинформировали в пресс-службе городской администрации. И попросили горожан и гостей праздника отнестись к этому с пониманием.



Учитывая пандемические ограничения, программу Дня города рассредоточили по разным городским локациям - и в центре, и в ключевых парках культуры и отдыха. Таким образом, жители смогут выбрать наиболее удобную для себя праздничную площадку - например, поближе к дому.



Главный девиз праздника – «ДАВАЙТЕ друЖИТЬ!», потому что пандемия однажды обязательно завершится, а жить и здравствовать любимый город и горожане будут всегда!



Основные мероприятия праздничной программы Дня города Владимира - 2021 «ДАВАЙТЕ друЖИТЬ!»







8 сентября, среда







Экологический автопробег «Чистая страна 2.0.»



10.00-12.00 - Круглый стол («Патриарший сад»).



10.40-11.20 - Открытый урок (СОШ № 37).



12.00-12.30 - Открытие экопункта приема раздельно накопленных отходов («Биотехнологии», ул. Егорова, д.10).



13.00-14.30 - Плоггинг-забег (Городской пляж, бывшая лодочная станция).



13.00-14.00 - Кинопоказ (Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых).



12.00-20.00 - Выставка мусоровозов стадион «Лыбедь»).



16.30-18.00 - Экоспорт (стадион «Лыбедь»).



18.00-20.00 - Большой концерт с участием группы «Братья Грим» (стадион «Лыбедь»).







10 сентября, пятница







15.00 - Торжественная церемония занесения на Доску почета граждан, лучших предприятий, организаций и учреждений города Владимира (площадь Дома культуры молодежи - ул.Мира, д.55).



18.00 - Торжественный вечер «Оргтруд - Отечество мое!» к 15-летию вхождения микрорайона Оргтруд в состав Фрунзенского района города Владимира (Дом культуры мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, 26-б).







11 сентября, суббота







Театральная площадь - 09.00-18.00







- 5-й Владимирский полумарафон «Золотые ворота»:



09.00-15.00 - Забеги полумарафона.



10.20-10.40 - Торжественное открытие Дня города и 5-го Владимирского полумарафона.



15.00-18.00 - Большой праздничный концерт с участием лучших исполнителей города и приглашенных гостей.







Улица Георгиевская - 10.00-18.00







- «Город мастеров» - ярмарка умельцев Владимирского областного клуба мастеров.



- Выставка «Аллея городов-партнеров» с презентацией национальных костюмов и традиционной культуры молодежной общественной организации «Владимирский Евроклуб».



- Выставка работ юных художников «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!» Межрегиональной молодежной общественной организации «Дом Мира».



Центр классической музыки (дворик дома на ул. Б.Московская, 28) - 16.00



- Концерт Городского духового оркестра п/у А. Маркина «Осенний вечер на Георгиевской».







Патриарший сад - 12.00-20.00







- Молодежный фестиваль «Яркий мир».







Центр современной культуры «Флигель» (ул. Девическая,8) - 12.00-20.00



- Фестиваль «Нетривиальный Владимир».







Соборная площадь - 14.00-18.00



- Спортивная программа Федерации роллер-спорта Владимирской области.







Программы в городских парках «Давайте друЖИТЬ» - с 12.00



- Центральный парк культуры и отдыха города Владимира - творческий фестиваль «Ритмы осени»;



- Парк культуры и отдыха «Загородный» - праздник осени «Бабье лето» («Деревня «Дуралеевка») и спортивно-развлекательное событие «Пляжное лето» (площадка «Водный ЯркоПарк»);



- Парк культуры и отдыха «Дружба» - «День пирога».







Площадка у Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2) - 11.00



- Юбилейная программа «Нам - 75!» к 75-летию Центральной городской библиотеки.







22.00 - Праздничный фейерверк