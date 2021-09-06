Ковровские огнеборцы тушили пиломатериалы в поселке Гигант на территории местного предприятия. ЧП произошло около 11 утра 6 сентября. На предприятии загорелась одна из камер, которая

Ковровские огнеборцы тушили пиломатериалы в поселке Гигант на территории местного предприятия. ЧП произошло около 11 утра 6 сентября. На предприятии загорелась одна из камер, которая предназначена для сушки пиломатериалов. Огнеборцы прибыли на место и ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах. Выгорела сама сушильная камера, а также пиломатериалы объемом 40 кубометров. Обошлось без пострадавших. По предварительной