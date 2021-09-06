На предпринимательницу завели уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Во Владимире осудят 30-летнюю женщину, которая продала Областной клинической больнице 345 тысяч защитных масок фальсифицированных масок.Бизнес-леди с 24 апреля по 19 мая 2020 года для перепродажи купила в Москве 445 тысяч масок.«Она знала, что их реализация в медицинские учреждения запрещена ввиду отсутствия регистрационного удостоверения, но всё равно поставила в больницу 345 тысяч штук. Ей заплатили 10 млн рублей. При этом заказчику была представлена ложная информация о производителе СИЗов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело по статье «Сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере» направлено в Октябрьский районный суд.