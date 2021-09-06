Мероприятия проходят в рамках проводимой в регионе операции «Внимание! Дети!».

Сотрудники Отделения ГИБДД по Селивановскому району проводят занятия с самыми юными жителями. Полицейские помогают воспитанникам детских садов освоить Правила дорожного движения.Вместе с педагогами и воспитателями учреждений сотрудники полиции готовят программу, адаптируя её к возрасту аудитории.Мальчишки и девчонки отгадывают загадки, читают стихи, поют песни, повторяя уже знакомые и изучая новые правила безопасного поведения на дороге.В процессе сотрудники полиции подробно рассказывают о ПДД, касающихся пешеходов, поведения в транспорте, управления велосипедами.В качестве подарка участникам мероприятий вручают светоотражающие элементы и памятки с полезной информацией.