В середине недели ветер усилится до 6-15 метров в секунду.

По информации метеорологов, в начале недели во Владимирской области температура воздуха будет составлять 4-11 градусов тепла. В понедельник передают переменную облачность, местами дожди.Начиная со вторника столбик термометра будет постепенно повышаться до +18 градусов. В среднем, начиная с 8 сентября и до конца будней, температура за окном будет колебаться от +9 до +20. Местами возможен дождь.Небо будет облачным, на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, но иногда солнце будет выглядывать из-за туч.Порывы западного ветра 6 и 7 сентября будут достигать 2-4 метра в секунду. В середине недели ветер усилится до 6-15 метров.Перепады атмосферного давления составят 750-755 миллиметров ртутного столба.