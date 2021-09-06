В ходе следствия установлена причастность фигурантов к совершению семи хищений.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних жителей города Александрова. Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).В мае и июне текущего года в полицию поступили несколько сообщений и пропаже товара из сетевых магазинов. Неизвестные похищали продукты питания, алкоголь и бытовую химию.Личности злоумышленников были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий.В ходе следствия собрана доказательственная база их причастности к совершению семи краж на сумму более 22000 рублей. Часть товара была изъята и возвращена в магазины.В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.