Памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка» торжественно открыли 5 сентября. Скульптура располагается на территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения» в

Памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка» торжественно открыли 5 сентября. Скульптура располагается на территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения» в Бахчисарайском районе в Крыму. Владимирский пехотный полк сражался в Крымской войне. В сражении 8 (20) сентября 1854 года воины-земляки отличились особым мужеством. Полк несколько раз бросался в штыки и опрокидывал англичан к реке Альме. Владимирские