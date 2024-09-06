Об этом сообщает Правительство полуострова.

Александр Авдеев посетил Крым и провел встречу с Сергеем Аксеновым. Регионы объединяет не только общая история, но и активное сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах. Крым радушно принимает детей из Владимирской области на отдых, сообщает Правительство полуострова.Одним из совместных проектов является помощь воинам, участвующим в специальной военной операции. Уверенность в том, что вместе удастся преодолеть все трудности и достичь поставленных президентом целей, была выражена Сергеем Аксеновым.