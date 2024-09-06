Николай Борисович уже больше года живет в квартире без газа и горячей воды. Косметический ремонт обернулся катастрофой. Ветеран труда решил обновить квартиру и заодно поменять газовое

Николай Борисович уже больше года живет в квартире без газа и горячей воды. Косметический ремонт обернулся катастрофой. Ветеран труда решил обновить квартиру и заодно поменять газовое оборудование. Старую колонку он снял, а вот новую поставить не дали. В Горгазе сказали, что нужен акт обследования вентиляционных каналов. Николай Черкасов, пенсионер Он приходит и говорит, что у