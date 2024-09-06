«Пятый день проблема с хлебом, нет никакого…» – жалуются жители Энергетика в соцсетях. В комментариях владимирцы сообщают об отсутствии этого продукта и в других районах города.

«Пятый день проблема с хлебом, нет никакого…» – жалуются жители Энергетика в соцсетях. В комментариях владимирцы сообщают об отсутствии этого продукта и в других районах города. Дмитрий Наумов рассказал, что жалобы поступили и ему в личные сообщения. Разобраться в этом вопросе мэр поручил своему заместителю Илье Букалову. Выяснилось, что хлеб продолжают печь в тех же