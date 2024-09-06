США активно «педалируют» тему вторичных санкций, которые «с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчёты в национальных валютах с российскими банками».

США активно «педалируют» тему вторичных санкций, которые «с трудом даже в рамках американских понятий могут присутствовать, поскольку банки производят расчёты в национальных валютах с российскими банками», заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на полях ВЭФ-2024.Банкир отметил, что расчеты в национальных валютах не попадают под юрисдикцию Соединённых Штатов «как бы они это на это не смотрели», добавив, что «Америка широко использует, ну, просто запугивание». «Я вижу ухудшение с головой у Минфина американского, потому что там крыша съехала окончательно. Ну это беспредел», — описал ситуацию Костин в разговоре с телеканалом РБК-ТВ.Он отмечает, что экономические отношения будут развиваться и всегда будут идти поиски других путей решения финансовых вопросов. Он напомнил, что банк ВТБ принимает политику не комментировать эти вопросы: «в определённой степени война идёт против нас, и оно понятно. И в войне тут нельзя особенно раскрывать свои планы или свои какие-то методы работы».Глава ВТБ советует искать новые механизмы взаимодействия и использовать цифровые методы, потому что они «предоставляют возможность избежать целого ряда раскрытия информации».Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, где заявило, что открытие филиалов или "дочек" российских банков за рубежом должно рассматриваться как "красный флаг" в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. Это уже не первое предупреждение от санкционного регулятора – аналогичное уведомление было выпущено в начале августа.