Стартовала регистрация на ежегодный конкурс «Именные гранты ВТБ», направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов.

Стартовала регистрация на ежегодный конкурс «Именные гранты ВТБ», направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов. По результатам программы 20 лучших участников получат гранты в размере 200 000 рублей и смогут потратить их на свое профессиональное развитие.Конкурстрадиционно проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры.Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса, а 250 лучших участников – ценные призы. Гранты получат топ-20 участников, набравших наибольшее количество баллов.«Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более 4 тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. Программа дает не только возможность развить свои навыки и расширить профессиональный кругозор, но и предоставляет шанс на успешное начало карьерного пути. В 2024 году 20 участников конкурса прошлых лет стали частью команды ВТБ», – сказал Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ.Принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025–2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России. Полный перечень расположен на официальном сайте в правилах проведения конкурса «Именные гранты ВТБ». Заявки принимаются до 10 октября.Подробности о программе можно найти .