Кольчугинская прокуратура добилась привлечения к ответственности руководства центра соцобслуживания. Дело в том, что учреждение отказалось принять потерявшегося 14-летнего подростка.

Кольчугинская прокуратура добилась привлечения к ответственности руководства центра соцобслуживания. Дело в том, что учреждение отказалось принять потерявшегося 14-летнего подростка. Несовершеннолетний житель Московской области пропал. Его мать написала заявление в полицию. В начале июня этого года правоохранители обнаружили мальчика на одной из улиц города Александрова. Незамедлительно передать подростка родителям не получилось, поэтому полицейские приняли решение отвезти