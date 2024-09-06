Новые современные рабочие зоны, оборудованные высокотехнологичной техникой, примут 271 первокурсника.

В Коврове состоялось торжественное открытие образовательно-производственного центра «Подготовка кадров оборонно-промышленного комплекса Владимирской области» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Новые современные рабочие зоны, оборудованные высокотехнологичной техникой, примут 271 первокурсника. Как сообщает региональный правительственный сайт, в рамках открытия запланированы мастер-классы и экскурсии по созданным мастерским.Кластер был создан при поддержке Правительства Владимирской области и таких предприятий-партнёров, как ВНИИ «Сигнал», Ковровский электромеханический завод, Завод имени В.А. Дегтярёва, ВПО «Точмаш», Ковровский механический завод и конструкторское бюро «Арматура», входящее в состав Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Это модель эффективного софинансирования образовательных организаций и инвестиций в развитие кадрового потенциала региона.