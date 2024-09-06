Накануне 170-летия Альминского сражения в Крыму вновь открыли памятник солдатам и офицерам Владимирского пехотного полка.

Накануне 170-летия Альминского сражения в Крыму вновь открыли памятник солдатам и офицерам Владимирского пехотного полка. Об этом в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Наши земляки под началом полковника Ковалёва отличились беспримерным мужеством. В битве 1854 года они трижды бросались в штыки и отбрасывали захватчиков к реке Альме. Владимирский пехотный полк потерял убитыми и ранеными 1311 бойцов.Впервые памятник владимирцам в Крыму поставили в 1902 году, однако в 50-е годы он был разрушен. Теперь монумент возрождён.«Спасибо нашим крымским друзьям! Это ещё один пример единства, в котором заключается непобедимая сила России. И мы постараемся в следующем году поставить памятник Владимирскому пехотному полку в столице области», - написал Александр Авдеев.