4 сентября в Музее истории Выксунского металлургического завода открылась выставка о нашем знаменитом земляке. Экспозиция “Юрий Левитан. Биография в контексте времени” посвящена

4 сентября в Музее истории Выксунского металлургического завода открылась выставка о нашем знаменитом земляке. Экспозиция “Юрий Левитан. Биография в контексте времени” посвящена 110-летию со дня рождения легендарного диктора. На выставке представлены фотографии, рукописи и документы из архива Юрия Левитана. Также там собрана техника 1920-х – 1980-х годов: репродукторы, радиоприемники и микрофоны. Коллекция предметов, связанных со