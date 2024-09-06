Коллектив Владимирской областной филармонии выступил в городе Кировское. 6 сентября на сцене Культурно-досугового комплекса оркестр порадовал местных жителей патриотической музыкальной

Коллектив Владимирской областной филармонии выступил в городе Кировское. 6 сентября на сцене Культурно-досугового комплекса оркестр порадовал местных жителей патриотической музыкальной программой «Я люблю тебя, Россия!» Заслуженная артистка России Лидия Музалёва исполнила песни из репертуара Людмилы Зыкиной – «Я лечу над Россией», «Моя Россиюшка» и другие. Заслуженный артист России, солист Владимирской филармонии Андрей Романов покорил публику песнями