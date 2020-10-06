Накануне после 23 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома во Владимире по адресу ул. Мичурина, д. 5.

Накануне после 23 часов поступило сообщение о пожаре частного жилого дома во Владимире по адресу ул. Мичурина, д. 5.з-за позднего обнаружения возгорания пожарных вызвали поздно. На момент прибытия пожарных подразделений кровля дома горела практически полностью, существовала угроза распространения огня на соседний деревянный дом, но его удалось отстоять, сообщила пресс0служба МЧС по Владимирской области.У дома номер 5 пострадала кровля на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Вдоме проживала одинокая женщина, которая покинула место происшествия самостоятельно.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.