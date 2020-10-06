Муромский городской суд оставил без удовлетворения иск жителей улицы Окской против своего соседа-пасечника.

Муромский городской суд оставил без удовлетворения иск жителей улицы Окской против своего соседа-пасечника. Мы уже об этом деле. Жители трех домов требовали убрать улья, потому что рои пчел постоянно прилетали на их участки и заставляли людей прятаться.Судебное разбирательство длилось несколько месяцев - ответчик заявлял, что порода пчёл, которую он разводит, не является агрессивной, а в момент установки ульев, десять лет назад, соседи не были против этого. В итоге суд определил, что пасека никаких норм не нарушает. Жители улицы намерены подать апелляционную жалобу.Светлана Урюпина, истец: «Мы никогда никакого согласия, ни письменного, ни устного не давали. Это я еще раз подтверждаю. Кроме того справку о склонности моей внучки к аллергии даже не приняли к делу, хотя мы неоднократно обращались к врачам с затруднением дыхания и связано это с аллергией. Мы действительно испытываем очень большие неудобства и страх перед толпой пчел и, скорее всего, мы будем подавать апелляцию и разбираться в этом деле дальше».Никита Тарбеев