Похищенное имущество изъято полицейскими.

В середине сентября в ОМВД России по Судогодскому району обратился 47-летний местный житель, сообщивший, что из его дома похищен бензотриммер, стоимостью 7000 рублей.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник проник в дом, разбив окно на террасе.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 30-летнего местного жителя.Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный бензотриммер фигурант успел реализовать, но полицейские установили местонахождения имущества и изъяли его.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).