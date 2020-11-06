В таких библиотеках предусмотрен единый стандарт - высокоскоростной интернет, доступ к информационным ресурсам и периодической печати.

Библиотека нового типа появится в следующем году в Муроме в рамках нацпроекта "Культура". Модельные библиотеки - интеллектуальные и образовательные центры. Сочетают в себе красивый дизайн, комфорт пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. В таких библиотеках предусмотрен единый стандарт - высокоскоростной интернет, доступ к информационным ресурсам и периодической печати. Предполагается, что библиотеки будут иметь выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов, лекций, презентаций и концертов.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)