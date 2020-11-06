Распоряжение о единовременной выплате подписал глава региона Владимир Сипягин.

Ровно 10 000 рублей получат медики во Владимирской области, если заразятся коронавирусом, получат осложнения от болезни или уйдут на больничный из-за Covid-19. Распоряжение о единовременной выплате подписал глава региона Владимир Сипягин.Добавим, что указанную сумму получит весь медперсонал, который работал с инфицированными с 12 мая.Напомним, что губернатор создал рабочую группу по реализации закона о . Цель - усовершенствование норм обязательного страхования медицинских работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в случае заражения Covid-19.В период пандемии страховая сумма выросла с 10 до 50 тысяч рублей. Однако страховщики заявляют об отсутствии выгоды при сотрудничестве на таких условиях.Теперь задача всех заинтересованных сторон выработать единый, рабочий механизм взаимодействия, и защитить медперсонал.