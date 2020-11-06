"Белый дом" подтвердил, что у него положительный результат анализов на COVID-19.

"Белый дом" подтвердил, что у него положительный результат анализов на COVID-19.Сейчас Сергей Шевченко лечится амбулаторно. Работает дистанционно, на удаленном контакте с губернатором, со всеми руководителями департаментов и секретариатом. Рабочие докумкенты смотрит по удаленным средствам связи, подписывает электронной подписью.Таким образом, курируемый им социальный блок работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь губернатора Светлана Петрова. Это было сделано в связи с многочисленными запросами редакций. "Вопрос за пределами моей компетенции. Специально получила его разрешение дать журналистам информацию по этому вопросу", - отметила она.