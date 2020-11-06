Строительство жилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано. Квартал №33, ограниченный Большой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной, должен сохранить свой исконный облик.

Строительствожилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано. Квартал33,ограниченныйБольшой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной,должен сохранить свой исконныйоблик.Этому зданию у городского вокзала уже 90 лет, впрочем, по внешнему виду этого не скажешь. До прихода к власти большевиков здесь была церковь Святых жен-Мироносиц, впервые она упоминается еще в 1625 году. Со временем облик исторического ядра Владимира изменился до неузнаваемости. Объекты регионального значения стали разрушаться и вытесняться новостройками. Жители ул. Карла Маркса всерьез обеспокоены судьбой дома купца Лукьянова: не появится ли на месте двухэтажного каменного особняка 19 века автопарковка? Надежда Целяева признается - последние полвека , жизнь в так называемом «Ветшаном городе» становилась только хуже.Надежда Целяева, жительница ул. Карла Маркса:- Жилые дома тут, вся пыль вся грязь на окна летит на дома, вообще реконструкцию этой улицы нужно делать в обязательном порядке.Проблему должен решить новый проект планировки квартала. Его разрабатывали несколько лет. Проектуже прошел публичные слушания. Помимо модернизации инженерных сетей и улучшения транспортной инфраструктуры он предусматривает реконструкцию обветшалых зданий и строительство новых объектов. Сооснователь общественного движения "Владимир будущего" Артем Черней уверен: бывшей Мироносицкой улице катастрофически не хватает ухоженности и зеленых насажденийАртём Черней, сооснователь общественного движения "Владимир будущего":- Ведет на вокзал, но при этом выглядит заброшенной и она не создает впечатление центральной исторической улицы, здесь очень много заброшенных домов или просто участков бесхозных огороженных глухими заборами. Это конечно очень некрасиво и неэффективно с точки зрения управления городом.Так называемый Квартал33,ограниченныйБольшой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной, по словам главного архитектора Владимира,должен сохранить свойисторический облик.Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира:- Понятно, что есть какие-то, начала 2000-х годов были отклонения, появились, объекты которые сейчас выявлены как диссонирующие то есть для них тоже какпроектпланировки, любой проект планировки, который мы разрабатываем именно выявляет эти объекты и на них накладывает определенные требования как их сгладить, их влияние на историческую среду.Строительствожилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано и госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Все пропорции включая оконные оформления и отделку фасадов не должнывыбиваться из общей картины. Каким будет окончательный вид исторического ядра,решит научно-экспертный совет. Именно он должен найти компромисс между желанием застройщика и требованиемсохранить уникальную архитектурнуюсреду.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Александр Голубев Вести Владимир