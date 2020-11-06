Строительство жилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано. Квартал №33, ограниченный Большой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной, должен сохранить свой исконный облик.
Строительство
жилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано. Квартал
№
33,
ограниченный
Большой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной,
должен сохранить свой исконный
облик.
Этому зданию у городского вокзала уже 90 лет, впрочем, по внешнему виду этого не скажешь. До прихода к власти большевиков здесь была церковь Святых жен-Мироносиц, впервые она упоминается еще в 1625 году. Со временем облик исторического ядра Владимира изменился до неузнаваемости. Объекты регионального значения стали разрушаться и вытесняться новостройками. Жители ул. Карла Маркса всерьез обеспокоены судьбой дома купца Лукьянова: не появится ли на месте двухэтажного каменного особняка 19 века автопарковка? Надежда Целяева признается - последние полвека , жизнь в так называемом «Ветшаном городе» становилась только хуже.
Надежда Целяева, жительница ул. Карла Маркса:
- Жилые дома тут, вся пыль вся грязь на окна летит на дома, вообще реконструкцию этой улицы нужно делать в обязательном порядке.
Проблему должен решить новый проект планировки квартала. Его разрабатывали несколько лет. Проект
уже прошел публичные слушания. Помимо модернизации инженерных сетей и улучшения транспортной инфраструктуры он предусматривает реконструкцию обветшалых зданий и строительство новых объектов. Сооснователь общественного движения "Владимир будущего" Артем Черней уверен: бывшей Мироносицкой улице катастрофически не хватает ухоженности и зеленых насаждений
Артём Черней, сооснователь общественного движения "Владимир будущего":
- Ведет на вокзал, но при этом выглядит заброшенной и она не создает впечатление центральной исторической улицы, здесь очень много заброшенных домов или просто участков бесхозных огороженных глухими заборами. Это конечно очень некрасиво и неэффективно с точки зрения управления городом.
Так называемый Квартал
№
33,
ограниченный
Большой Московской, улицей Карла Маркса и Железнодорожной, по словам главного архитектора Владимира,
должен сохранить свой
исторический облик.
Андрей Быков, главный архитектор г. Владимира:
- Понятно, что есть какие-то, начала 2000-х годов были отклонения, появились, объекты которые сейчас выявлены как диссонирующие то есть для них тоже как
проект
планировки, любой проект планировки, который мы разрабатываем именно выявляет эти объекты и на них накладывает определенные требования как их сгладить, их влияние на историческую среду.
Строительство
жилых домов в историческом ядре Владимира будет строго регламентировано и госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Все пропорции включая оконные оформления и отделку фасадов не должны
выбиваться из общей картины. Каким будет окончательный вид исторического ядра,
решит научно-экспертный совет. Именно он должен найти компромисс между желанием застройщика и требованием
сохранить уникальную архитектурную
среду.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев, Александр Голубев Вести Владимир