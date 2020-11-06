С важным событием ребят поздравили сотрудники полиции и администрации.

В городе Радужный Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации жителям, достигшим 14-летнего возраста.С важным событием школьников поздравил начальник миграционного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный майор полиции Ю.Н. Шулятьева. К поздравлениям присоединились представители администрации.Обращаясь к ребятам, сотрудники полиции и администрации пожелали им быть достойными гражданами великой страны, чтить и преумножать традиции.Школьникам рассказали о российском паспорте, истории его возникновения, об ответственности и обязанностях, которые наступают с момента получения паспорта, а также пожелали успехов в учебе.Для ребят, получивших паспорта, и их родителей это событие стало настоящим праздником.