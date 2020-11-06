13 дошкольных образовательных организаций закрыты на карантин частично.

5 ноября на очередном брифинге, посвящённом развитию эпидемиологической ситуации и мерам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области, была озвучена информация о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.По состоянию на 5 ноября на карантин по коронавирусной инфекции полностью закрытых школ нет. Частично по коронавирусу и ОРВИ закрыты 5 муниципальных общеобразовательных организаций (на прошлой неделе их было 12), в том числе 2 по ОРВИ (в Коврове и Владимире, на прошлой неделе было 5 школ); по коронавирусу – 3 (в Селивановском и две в Меленковском районах, на прошлой неделе таких школ было 7).13 дошкольных образовательных организаций закрыты на карантин частично (было – 16). 2 детских сада закрыты полностью (в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района и в деревне Вышманово Собинского района).5 ноября в областном центре вышли с каникул лицей № 14 и школы № 19, 28, 31, 33, 36, 46 и частично 37 (основная и старшие классы). 5-6 ноября продолжатся каникулы в средних школах № 8, 22 и частично 37 (1-4 классы). Кроме того, на карантине находится один класс в средней образовательной школе №10 и одна группа в ДОУ №16: эти класс и группа работают, но исключён приём новых детей, не контактировавших с ребятами в них.Кроме того, до 1 января 2021 запрещены массовые мероприятия в школах и детских садах. Это значит, что новогодних утренников можно не ждать.(Фото:Pixabay)