Несмотря на отсутствие роста заболеваемости, на плато 33-ий регион пока не вышел.

Власти Владимирской области не намерены продлевать нерабочие дни, но и об отмене коронавирусных ограничений речи тоже пока не идёт. Об этом рассказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Несмотря на отсутствие роста заболеваемости ковидом, на плато 33-ий регион пока не вышел.По его оценке, темпы вакцинации выросли. На следующей неделе регион достигнет 50% привитых от планового показателя и 40% от числа всех жителей области. Препаратов достаточно. Для желающих ревакцинироваться имеется запас «Спутника Лайт» - 28 тысяч доз.Ранее сообщалось, что владимирским школьникам до 14 ноября