Новый канализационный коллектор, сбрасывающий стоки в реку Серая в Карабаново, наконец отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Муниципальный контракт на

Новый канализационный коллектор, сбрасывающий стоки в реку Серая в Карабаново, наконец отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Муниципальный контракт на строительство канализационного коллектора, находящийся на улице Чулкова в Карабаново, заключили 24 мая 2022 года. Работы стоимостью почти 60 миллионов должна была выполнить организация «Мастер». Коллектор ввели в эксплуатацию 26 декабря 2023 года. Уже